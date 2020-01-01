#OlympicBattleUA: Яна Шемякіна vs Дмитро Каднай

У 36-му випуску #OlympicBattleUA зустрінуться олімпійська чемпіонка з фехтування Яна Шемякіна і співак Дмитро Каднай. Дмитро отримав неймовірний майстер-клас від титулованої шпажистки, згадавши своє спортивне минуле, а потім разом з нею придумав цікавий Tik Tok танець з елементами фехтування. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #олімпізм #фехтування #шпага #янашемякіна #укрпісня #музика #каднай #kadnay Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA Офіційний канал Kadnay: https://www.youtube.com/user/DIMAKADNAY/featured