#OlympicBattleUA: Ярослав Самофалов vs Анастасія Євтушенко

Дивіться 47-й випуск #OlympicBattleUA. Кажуть, бокс як гра у шахи. А як щодо акторського мистецтва? У цьому батлі зустрінуться боксер Ярослав Самофалов і акторка Анастасія Євтушенко аби зрозуміти, що спільного в їх професіях. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #бокс #олімпізм #акторка #жіночийквартал #анастасіяєвтушенко #молодийтеатр Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA