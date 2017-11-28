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Newslarr Videolarr #OlympicBattleUA: Юрій Чебан vs Олександр Барлебен
#OlympicBattleUA: Юрій Чебан vs Олександр Барлебен
added 17 November Share
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У 47-му випуску #OlympicBattleUA зустрінуться дворазовий олімпійський чемпіон з веслування на каное Юрій Чебан і Олександр Барлебен. Титулований спортсмен і одеський гуморист запропонує співаку ознайомитися з його видом спорту. Та не до жартів стане співаку, коли той вирішить спуститись на воду. Натомість зірковий гість підготував для Юри кілька вправ з постановки голосу і запропонував заспівати дуетом. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #олімпізм #каное #юрійчебан #barlebensoul #barleben #укрмузика #спів Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA Офіційний канал Олександра Барлебена: https://www.youtube.com/c/Barlebensoul/featured

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