#OlympicLab з модулю «Чат з чемпіонами та лідерські якості» на Дніпропетровщині (25.07.2018)
added 27 July Share
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Зірковий олімпійський десант завітав до дітей на Дніпропетровщині у рамках проекту #OlympicLab! Завдяки проекту, діти-учасники отримують корисні навички, які стануть їм у пригоді як в житті, так і в спорті. Наразі #OlympicLab завітав до дитячого табору «Перлина Придніпров’я» Дніпропетровської обласної ради. Тут до заходу долучилися понад 200 дітей, серед яких – 30 переселенців із зони проведення військових дій.
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