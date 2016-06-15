#OlympicLab з модулю "Основи бізнесу та кар’єри"
added 20 September Share
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OlympicLab розкаже, як бути здоровим, сильним і успішним!!! Національний олімпійський комітет України за партнерської підтримки компанії The Coca-Cola Foundation запускає новий модуль проекту #OlympicLab «Основи бізнесу та кар’єри», в рамках якого учнівська молодь, спілкуючись з відомими спорстменами і успішними бізнесменами, відкриватиме для себе шляхи побудови майбутньої кар'єри, а також основи теоретичних і практичних знань, корисних у повсякденному житті. Відкривайте нові горизонти разом з #OlympicLab
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