#OlympicLab з модулю "Основи бізнесу та кар’єри"

OlympicLab розкаже, як бути здоровим, сильним і успішним!!! Національний олімпійський комітет України за партнерської підтримки компанії The Coca-Cola Foundation запускає новий модуль проекту #OlympicLab «Основи бізнесу та кар’єри», в рамках якого учнівська молодь, спілкуючись з відомими спорстменами і успішними бізнесменами, відкриватиме для себе шляхи побудови майбутньої кар'єри, а також основи теоретичних і практичних знань, корисних у повсякденному житті. Відкривайте нові горизонти разом з #OlympicLab