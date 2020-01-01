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Міжнародний день спорту на благо розвитку та миру
added 06 April Share
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Сьогодні світ відзначає Міжнародний день спорту на благо розвитку та миру. Цьогоріч численна кількість спортсменів України та прихильників здорового способу життя вчергове показала білу картку на знак миру та спокою в світі, виклавши ці фото у своїх соціальних мережах. «Як спортсмен, як чемпіон спорту ЮНЕСКО, я добре знаю цінність спорту. Спорт дав мені дуже багато, дав можливість відкривати світ і надав мені найбільшу цінність - збудувати дружбу з моїми друзями. І, звичайно, ми знаємо, що спорт об’єднує людей, сприяє миру та будує глобальну дружбу. Я приєднуюся до кампанії #WhiteCard, яка символізує єдність та солідарність людей через спорт. Живіть в мирі! Будьте сильними! Спорт унікальний! Насолоджуйтесь спортом!», - наголошує президент Національного олімпійського комітету України, Олімпійський чемпіон Сергій Бубка, вітаючи спортивну спільноту зі святом. Дякуємо усім, хто долучився! Бережіть себе! Будьте здорові та спортивні!:) #whitecard #peaceandsport

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