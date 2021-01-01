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Олімпійська зарядка
added 22 June Share
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Підключайся та заряджайся!!! Ми запрошуємо кожного з вас 23 червня об 11:15 на «Олімпійську зарядку»! Заряджати спортом та гарним настроєм в «Олімпійський день» будуть зірки спорту, шоу-бізнесу та телебачення під керівництвом бронзової призерки Олімпійських ігор з художньої гімнастики Анни Різатдінової! Приєднуйтесь до Всеукраїнського флешмобу та підтримуйте наших олімпійців на шляху до Токіо. Впродовж місяця, з 23 червня по 23 липня, у соціальних мережах триватиме челендж «Олімпійської зарядки». Беріть участь та вигравайте призи! Усі подробиці незабаром! #олімпійськийдень #олімпійськазарядка #roadtotokyo #olympicday

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