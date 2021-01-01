УКР ENG
-
NOC of Ukraine
- History
- Team
- Projects
- Subjects of the Olympic Movement
- Structures
- Official Documents
- Olympic Library
- Sponsors
- Contacts
- News
-
Olympic competition
- Olympic games
- Youth Olympic Games
- European Youth Olympic Festival
- Ukrainian record at the Olympic Games
- Ukrainian record at the Youth Olympic Games
- Ukrainian record at European Youth Olimpic Festival
- Virtual Tour
News
Олімпійська зарядка
added 22 June Share
views
Підключайся та заряджайся!!! Ми запрошуємо кожного з вас 23 червня об 11:15 на «Олімпійську зарядку»! Заряджати спортом та гарним настроєм в «Олімпійський день» будуть зірки спорту, шоу-бізнесу та телебачення під керівництвом бронзової призерки Олімпійських ігор з художньої гімнастики Анни Різатдінової! Приєднуйтесь до Всеукраїнського флешмобу та підтримуйте наших олімпійців на шляху до Токіо. Впродовж місяця, з 23 червня по 23 липня, у соціальних мережах триватиме челендж «Олімпійської зарядки». Беріть участь та вигравайте призи! Усі подробиці незабаром! #олімпійськийдень #олімпійськазарядка #roadtotokyo #olympicday