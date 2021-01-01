Онлайн - семінар на тему: Олімпійський спорт і культура

Лектор: БУЛАТОВА Марія Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор. Директор навчально-наукового олімпійського інституту Національного університету фізичного виховання і спорту України. ОРГАНІЗАТОРИ: - Національний олімпійський комітет України - Міністерство молоді та спорті України - Національний університет фізичного виховання і спорту України