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Newslarr Videolarr Онлайн - семінар на тему: Відновлення та підходи до профілактики стомлення в спорті.
Онлайн - семінар на тему: Відновлення та підходи до профілактики стомлення в спорті.
added 15 November Share
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Лектор: ГУНІНА Лариса Михайлівна – доктор біологічних наук, старший дослідник, заступник директора Навчально-наукового олімпійського інституту Національного університету фізичного виховання і спорту України, головний спеціаліст Національного антидопінгового центру України. ОРГАНІЗАТОРИ: - Національний олімпійський комітет України - Міністерство молоді та спорті України - Національний університет фізичного виховання і спорту України

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