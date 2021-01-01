Онлайн - семінар на тему: Забезпечення всебічної підготовки спортсменів

Лектор: СОСІНА Валентина Юріївна – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри хореографії та мистецтвознавства Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського. ОРГАНІЗАТОРИ: - Національний олімпійський комітет України - Міністерство молоді та спорті України - Національний університет фізичного виховання і спорту України