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Онлайн - семінар на тему: Забезпечення всебічної підготовки спортсменів
added 22 November Share
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Лектор: СОСІНА Валентина Юріївна – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри хореографії та мистецтвознавства Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського. ОРГАНІЗАТОРИ: - Національний олімпійський комітет України - Міністерство молоді та спорті України - Національний університет фізичного виховання і спорту України