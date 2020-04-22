Українські олімпійці взяли участь у церемонії закриття Токіо-2020

На Національному стадіоні японської столиці відбулася урочиста церемонія закриття Ігор ХХХІІ Олімпіади, які проходили з 23 липня по 8 серпня. На початку заходу відбулася хода прапороносців команд-учасниць. Високої честі нести державний прапор України було довірено володарці двох олімпійських нагород у веслуванні на байдарках і каное Людмилі Лузан, яка впевнено та гідно впоралася зі своєю почесною місією. На церемонії організатори передали олімпійську естафету Парижу, який прийматиме Ігри у 2024 році.