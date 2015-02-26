Sergey Bubka online meeting with leading athletes and coaches

Олімпійський чемпіон, президент НОК України Сергій Бубка провів понад дві години бесіди в режимі онлайн з провідними спортсменами та тренерами. Таємниці успіху і мотивації, подолання перепон на шляху до перемог на прикладах історій з власного досвіду, роль тренера в житті атлета, соціальне покликання спортсмена, і, звичайно ж, перенесення Ігор ХХХІІ Олімпіади в Токіо. Ці, а також багато інших актуальних тем і цінних порад ви також зможете почути з перших вуст у відео-версії вище зазначеної зустрічі. Тож приєднуйтесь - дві з половиною години пролетять як она мить!