ВІТАННЯ СЕРГІЯ БУБКИ З МІЖНАРОДНИМ ОЛІМПІЙСЬКИМ ДНЕМ

Член Виконкому МОК, президент НОК України, Олімпійський чемпіон Сергій Бубка від імені усієї олімпійської родини вітає з унікальним святом спорту, здоров’я, гармонії та краси – Олімпійським днем, який приурочений дню заснування Міжнародного Олімпійського Комітету. #OlympicDay2020ua #OlympicDay