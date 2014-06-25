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ВІТАННЯ СЕРГІЯ БУБКИ З МІЖНАРОДНИМ ОЛІМПІЙСЬКИМ ДНЕМ
added 23 June Share
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Член Виконкому МОК, президент НОК України, Олімпійський чемпіон Сергій Бубка від імені усієї олімпійської родини вітає з унікальним святом спорту, здоров’я, гармонії та краси – Олімпійським днем, який приурочений дню заснування Міжнародного Олімпійського Комітету. #OlympicDay2020ua #OlympicDay

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