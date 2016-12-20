Вадим Гутцайт в програмі «Олімпійський пріоритет»

-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2016
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
Сьогодні о 20:50 на телеканалі «ТОНІС» вийде завершальний випуск циклу програм «Олімпійський пріоритет», героєм якого стане Олімпійський чемпіон з фехтування, віце-президент Національної федерації фехтування України Вадим Гутцайт.
Відомий спортсмен розкаже про феномен Ольги Харлан та перспективи українського спорту. Вадим Маркович поділиться думками щодо нюансів підготовки та планів наших фехтувальників на Олімпійські ігри у Токіо-2020.
Також в програмі: популяризація, заохочення та зацікавлення – формула кохання до спорту від Національного олімпійського комітету України.
У рубриці «Правила гри» дізнаєтеся багато цікавого про примхливий та видовищний теніс.
Прихильники спорту, які не матимуть нагоду переглянути програму в ефірі, зможуть зробити це вже завтра, у середу, завітавши на наш сайт, канал НОК https://www.youtube.com/olympicua або на сторінки НОК України/Олімпійська команда в соціальних мережах http://vk.com/olympicua, https://www.facebook.com/olympicua та https://plus.google.com/+OlympicUA.