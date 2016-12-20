Вадим Гутцайт в програмі «Олімпійський пріоритет»

Сьогодні о 20:50 на телеканалі «ТОНІС» вийде завершальний випуск циклу програм «Олімпійський пріоритет», героєм якого стане Олімпійський чемпіон з фехтування, віце-президент Національної федерації фехтування України Вадим Гутцайт.

Відомий спортсмен розкаже про феномен Ольги Харлан та перспективи українського спорту. Вадим Маркович поділиться думками щодо нюансів підготовки та планів наших фехтувальників на Олімпійські ігри у Токіо-2020.

Також в програмі: популяризація, заохочення та зацікавлення – формула кохання до спорту від Національного олімпійського комітету України.

У рубриці «Правила гри» дізнаєтеся багато цікавого про примхливий та видовищний теніс.

Прихильники спорту, які не матимуть нагоду переглянути програму в ефірі, зможуть зробити це вже завтра, у середу, завітавши на наш сайт, канал НОК https://www.youtube.com/olympicua або на сторінки НОК України/Олімпійська команда в соціальних мережах http://vk.com/olympicua, https://www.facebook.com/olympicua та https://plus.google.com/+OlympicUA.