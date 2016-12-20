«Веселі старти» серед команд учнівської молоді Черкас

-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2016
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
Днями на базі навчального закладу ДНЗ «Черкаське ВПУ ім. Г.Ф.Короленка» були проведені традиційні змагання «Веселі старти» серед команд учнівської молоді мікрорайону «Лісовий».
Турнір присвячений 30-ти річчю реорганізації навчального закладу в систему професійно-технічної освіти України.
Всього у спортивному святі взяло участь 127 осіб серед навчальних закладів мікрорайону:
- ДНЗ «Черкаське ВПУ ім. Г.Ф.Короленка» основного корпусу та відділення;
- Черкаський автодорожній ліцей;
- Загальноосвітня школа №7;
- Політехнічний технікум.
На спортивному святі були присутні організатори заходу: Надія Медведенко - голова органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Лісовий»», Марина Русанова - провідний спеціаліст обласного управління з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, Сергій Бражник – завідуючий сектором Черкаського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», Іван Урста - відповідальний секретар відділення Національного олімпійського комітету України в Черкаській області, Валентин Потерайло – ветеран спорту, заслужений працівник фізичної культури України.
За підсумками усіх конкурсів переможцями стали:
Серед юнаків:
І місце – команда «Політехнік» Черкаського політехнічного технікуму
ІІ місце – команда «Орли» ДНЗ «Черкаське ВПУ ім. Г.Ф.Короленка» відділення;
ІІІ місце – команда «Петрушка» загальноосвітня школа №7.
Серед дівчат:
І місце – команда «Міньйони» ДНЗ «Черкаське ВПУ ім. Г.Ф.Короленка» основного корпусу;
ІІ місце – команда «Мумітролі» ДНЗ «Черкаське ВПУ ім. Г.Ф.Короленка» відділення;
ІІІ місце – команда «Бурундуки» ДНЗ «Черкаське ВПУ ім. Г.Ф.Короленка» основний корпус.
Команди переможці, а також учасники в особистих змаганнях нагороджені медалями, а також грамотами та нагородною атрибутикою відділення Національного олімпійського комітету України у Черкаській області.