«Веселі старти» серед команд учнівської молоді Черкас

Днями на базі навчального закладу ДНЗ «Черкаське ВПУ ім. Г.Ф.Короленка» були проведені традиційні змагання «Веселі старти» серед команд учнівської молоді мікрорайону «Лісовий».

Турнір присвячений 30-ти річчю реорганізації навчального закладу в систему професійно-технічної освіти України.

Всього у спортивному святі взяло участь 127 осіб серед навчальних закладів мікрорайону:

- ДНЗ «Черкаське ВПУ ім. Г.Ф.Короленка» основного корпусу та відділення;

- Черкаський автодорожній ліцей;

- Загальноосвітня школа №7;

- Політехнічний технікум.

На спортивному святі були присутні організатори заходу: Надія Медведенко - голова органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Лісовий»», Марина Русанова - провідний спеціаліст обласного управління з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, Сергій Бражник – завідуючий сектором Черкаського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», Іван Урста - відповідальний секретар відділення Національного олімпійського комітету України в Черкаській області, Валентин Потерайло – ветеран спорту, заслужений працівник фізичної культури України.

За підсумками усіх конкурсів переможцями стали:

Серед юнаків:

І місце – команда «Політехнік» Черкаського політехнічного технікуму

ІІ місце – команда «Орли» ДНЗ «Черкаське ВПУ ім. Г.Ф.Короленка» відділення;

ІІІ місце – команда «Петрушка» загальноосвітня школа №7.

Серед дівчат:

І місце – команда «Міньйони» ДНЗ «Черкаське ВПУ ім. Г.Ф.Короленка» основного корпусу;

ІІ місце – команда «Мумітролі» ДНЗ «Черкаське ВПУ ім. Г.Ф.Короленка» відділення;

ІІІ місце – команда «Бурундуки» ДНЗ «Черкаське ВПУ ім. Г.Ф.Короленка» основний корпус.

Команди переможці, а також учасники в особистих змаганнях нагороджені медалями, а також грамотами та нагородною атрибутикою відділення Національного олімпійського комітету України у Черкаській області.