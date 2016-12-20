Сергій Бубка привітав Асоціацію ветеранів спорту України з 5-річчям

Сьогодні президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка взяв участь в урочистих зборах з нагоди 5-річного ювілею з дня створення Асоціації ветеранів спорту України.

Від імені Олімпійської родини України він привітав членів Асоціації зі святом.

Головний олімпієць країни відзначив, що Асоціація ветеранів спорту є активним суб'єктом олімпійського руху в Україні.

«НОК високо цінує вас, ми завжди поруч, готові допомогти і підтримати. З задоволенням залучаємо вас до усіх наших проектів, підтримуємо ваші ініціативи, щороку фінансуючи проведення семінару-наради з розвитку ветеранського руху, а також завжди раді бачити вас в Олімпійському домі на 9 травня, коли організовуємо теплу зустріч для учасників бойових дій і видатних ветеранів спорту, дітей війни», - сказав Сергій Бубка.

Президент НОК додав: «Глибоко вдячний нашим ветеранам, що ви передаєте свій багатий досвід та безцінні знання молодому поколінню. Ніна Бочарова, Іван Богдан, Григорій Крісс, Зінаїда Турчина, Володимир Морозов, Сергій Чухрай, Олександр Шапаренко, Олександр Волков, Володимир Іванов, Леонід Литвиненко та багато інших членів Асоціації ветеранів спорту України – це легенди світового і українського спорту, яскраві прикладі для наслідування молодому поколінню».

Сергій Бубка вручив керівництву Асоціації та уславленим олімпійцям подяки та почесні грамоти Національного олімпійського комітету України.