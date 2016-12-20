У Житомирі відбувся турнір з плавання пам’яті Ніни Сосніної

16-18 грудня у басейні ДЮСШ «Авангард» м. Житомира тривав Всеукраїнський турнір з плавання, присвячений пам’яті малинської підпільниці Ніни Сосніної та 73-ї річниці визволення міста від німецько-нацистських загарбників.

Учасниками змагань стали юні вихованці ДЮСШ та спортсмени категорії «МАСТЕРС» з Бердичева, Броварів, Вінниці, Житомира, Києва, Львова, Полтави та Рівного.

Турнір відбувся за сприяння відділення НОК України в Житомирській області, управління сім’ї, молоді та спорту ОДА, управління сім’ї, молоді та спорту міськради та інших.

16 грудня голова обласного осередку Національного олімпійського комітету України Олександр Оніщук, начальник управління сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації Світлана Гресь, а також директор ДЮСШ «Авангард» Олексій Юрчак привітали учасників змагань. Під час урочистого відкриття очільник Житомирського НОК вручив від себе особисто грошові призи кращим юним плавцям Житомирщини.

«Добре, коли молодь може бачити виступи досвідчених профі, а розвиток дитячого і юнацького спорту – це здоров’я нашої нації. Кожен, хто бере участь в турнірі, – вже переможець», – зазначив під час привітань Олександр Оніщук.

«Турнір пам’яті Ніни Сосніної проводиться традиційно з початку функціонування басейну «Авангард», а це понад 40 років, – розповів голова відокремленого підрозділу Федерації плавання України в Житомирській області, головний суддя змагань Микола Крук. – За цей час його не проводили лише 3 чи 4 рази, бо тоді у басейні тривала реконструкція, ремонтні роботи, тобто його не проводили через поважні причини. Його проведення завжди підтримує відділення НОК України в Житомирській області».

Нагадаємо, у 2016 році у басейні «Авангард» здійснено частковий ремонт. У 2017 році, за словами Миколи Крука, заплановано продовження ремонтних робіт, зокрема, заміну вентиляційної системи, встановлення нових стартових тумб, що надасть більш ефективно виконувати старт спортсменам тощо.

За результатами турніру, у загальнокомандному заліку призерами стали:

І місце – ДЮСШ «Авангард» м. Житомира (249 очок),

ІІ місце – ДЮСШ «Дельфін» м. Києва (204 очок),

ІІІ місце – Вінницький міський палац дітей та юнацтва (140 очок).

Найкращі результати серед спортсменів Житомирщини показали: Оляна Рафаловська, Софія Ільченко, Максим Журбей, який встановив 3 вищі досягнення до 13 років, та Олексій Дацун, який встановив три рекорди Житомирської області.