Танцювальний «Кубок Полісся» приймав Чернігів

У Чернігові на сцені Міського Палацу культури відбувся Фестиваль з танцювального спорту «Кубок Полісся».

За перемогу у ньому боролися біля 300 учасників віком від 4 до 19 років з Чернігівської та Київської областей.

Танцювальний спорт – це 10 різних танців, які завжди виконуються в парі. І цього дня учасники танцювали європейські вальс, фокстрот, танго, а також латиноамериканські самбу, ча-ча-ча, румбу, джайв, пасадобль.

Перший заступник голови відділення Національного олімпійського комітету України в Чернігівській області Ніна Лемеш привітала учасників, побажала гарно всім виступити та зауважила, що танці є одним із найграційніших видів спорту та вже дуже близькі до того, щоб стати олімпійським видом.

Переможці та призери Фестивалю були нагороджені нагородною атрибутикою від відділення НОК України в Чернігівській області та міської дитячої організації спортивного танцю «Клуб НІКА», іграшками і наборами для творчості від компанії «Шкет».