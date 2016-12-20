«Фестиваль волейболу» - справжнє свято на Київщині

За підтримки відділення Національного олімпійського комітету України у Київській області відбувся традиційний IV «Фестиваль волейболу», який гостинно приймав ДЮСШ «Юність».

Голова мета заходу - популяризація олімпійського руху, здорового способу життя, виду спорту, заохочування учнів груп початкової підготовки, удосконалення та закріплення тактично-технічних дій серед дітей старших груп, виховання морально-вольових якостей, дисциплінованості.

У змаганнях брали участь 70 учнів ДЮСШ «Юність»: 60 дівчат, 10 юнаків. Команди були сформовані згідно віку та підготовки. До старшої вікової категорії увійшло 4 команди – юнаки та дівчата 2000 р.н – 20005р.н. До молодшої підгрупи – 5 команд – юнаки та дівчата 2005р.н та молодші.

По закінченню всі учасники нагородженні медалями, грамотами та цінними подарунками. Під час Фестивалю були відмічені кращі гравці команд.

Доброю підтримкою юних волейболістів стали батьки й друзі.