«Олімпійський Дует: вчитель + учень» пройшов на Дніпропетровщині

Чудове спортивне свято на честь 26-річчя Національного олімпійського комітету України та 25-річного ювілею з дня заснування Олімпійської академії України відбулося в спортивній залі Кам’янської ЗОШ Нікопольського району.

Змагання, що вже встигли стати традиційними для Дніпропетровщини, – «Олімпійський Дует: вчитель + учень».

«Спортивні батли» пройшли на призи воїна АТО, старшого лейтенанта танкових військ Андрія Терещенка, за сприяння обласного відділення НОК України й зібрали 16 команд з усього району, що визначали найкращих у п’яти видах: естафетному бігу, метанні м’яча в ціль, баскетболі, настільному тенісі та волейболі.

На урочистому відкритті заходу з привітальними словами до учасників звернулись голова Нікопольської районної ради Микола Матюк, виконавчий директор Дніпропетровського відділення НОК України Олександр Дювбаков, директор Кам’янської школи Юрій Кавалер та учасник бойових дій в АТО Андрій Терещенко. Також на святі були присутні почесні гості: Заслужені вчителі України Олексій Орловський та Микола Корнєв, Заслужений працівник профспілок України Олександр Лісов, майстер спорту з легкої атлетики Вадим Щуренко та перший чемпіон незалежної України серед юніорів в потрійному стрибку Сергій Чаус, який традиційно надав спеціальний приз для переможця з естафетного бігу — акустичну аудіосистему.

І ось розпочались самі змагання. Запорукою успіху в них стали гарна фізична та технічна підготовка всіх учасників, тактичні дії в різних ситуаціях, а головне взаємодія і розуміння одне одного вчителя та його учня, що були єдиною командою у всіх видах змагань. Безкомпромісна боротьба на спортивних майданчиках завершилась і настала урочиста мить нагородження переможців і призерів, яких чекали грамоти, медалі і кубки від відділення НОК України та його доброго партнера – компанії SYWORKS.

На п’єдестал пошани піднялися у естафетному бігу — Веселівська ЗОШ (вчитель Михайло Еременко), Кіровська ЗОШ (вчитель Валерій Прилепко), Капулівська ЗОШ (вчитель Тетяна Кузьминчук); у метанні — Павлопільська ЗОШ (вчитель Леонід Піркавець), Червоногригорівська ЗОШ (вчитель Анастасія Москаленко),Червоногригорівська ЗОШ (вчитель Максим Москаленко); у баскетболі - Кам’янська ЗОШ (вчитель Олександр Клименко), Червоногригорівська ЗОШ (вчитель Анастасія Москаленко), Кам’янська ЗОШ (вчитель Дмитро Солдатов); у волейболі - Менжинська ЗОШ (вчитель Андрій Фініковський), Червоногригорівська ЗОШ (вчитель Світлана Огородня), Червоногригорівська ЗОШ (вчитель Максим Москаленко); у настільному тенісі - Кам’янська ЗОШ (вчитель Олександр Клименко), Менжинська ЗОШ (вчитель Андрій Фініковський), Павлопільська ЗОШ (вчитель Леонід Піркавець).