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Олімпійська родина вітає з Днем народження!
20 Грудня 2016 Поділитися
Олімпійська родина вітає з Днем народження!

Сьогодні свій День народження святкує срібний призер Олімпійських ігор в Сіднеї-2000 з велоспорту Олександр Феденко.

Олімпійська родина України щиро вітає іменинника зі святом!

Нехай жодні перешкоди не зупинять Вас на шляху до мети, а всі життєві негаразди відступають перед Вашим чудовим досвідом та рішучою життєвою позицією!

Бажаємо Вам завжди відчувати міцне плече друзів і розуміння оточуючих.

Олімпійської наснаги, реалізації всіх задумів та нових життєвих перемог!

Миру, добра та злагоди!

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