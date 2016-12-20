Розпочата акредитація ЗМІ на зимовий Олімпійський фестиваль-2017

Організаційний комітет ХІІІ зимового Європейського юнацького олімпійського фестивалю, який з 11 по 18 лютого відбудеться в турецькому місті Ерзурумі, оголосив про початок акредитації засобів масової інформації.

Представникам ЗМІ, які бажають висвітлити престижний юнацький спортивний форум, необхідно зареєструватися за посиланням: https://ras.eurolympic.org/eoc-publicregistration/en-US/Account

Додаткова інформація за лінком: http://www.eyof2017erzurum.org/sayfa/detay/medya/49

Акредитація триватиме до 18:00 16 січня 2017 року.

У разі виникнення будь-яких запитань, будь ласка, звертайтеся за електронною адресою: media@eyoferzurum2017.com

Довідково:

У змаганнях зимового ЄЮОФ-2017 візьмуть участь 832 спортсмена з 40 країн Європи.

За попередніми даними заявка української команди нараховуватиме 25 атлетів. Планується, що наші спортсмени можуть виступити в 7 з 9 можливих видах спорту: біатлоні, гірськолижному спорті, лижних перегонах, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліну, фігурному катанні та шорт-треку.

Наразі у юних олімпійців триває кваліфікаційний відбір, який завершиться до 15 січня 2017 року.