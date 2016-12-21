«Тато, мама, я, дзюдо – моя сім’я»

Днями у Вишневому на базі Києво-Святошинської ДЮСШ, що на Київщині, до дня Святого Миколая пройшли четверті традиційні сімейно-спортивні змагання «Тато, мама, я, дзюдо – моя сім’я» до дня Святого Миколая.

В них могли брати участь родини, в яких хоча б один член сім'ї займався дзюдо.

Спортивне свято було проведене за підтримки відділення Національного олімпійського комітету України у Київській області, Міністерства молоді та спорту, міського голови Вишневого Іллі Дікова, районних депутатів Андрія Юнчиця та Руслана Лисенка, Центру розвитку дітей «Зернятко», піцерії «Белісіма».

Головними організаторами виступили тренери секції дзюдо Києво-Святошинської ДЮСШ Віктор Мужчина та В’ячеслав Гостар.

На урочистому відкритті були присутні почесні гості: дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор з вітрильного спорту Олена Пахольчик, бронзова призерка Олімпійських ігор з сучасного п’ятиборства Вікторія Терещук, дворазовий призер Олімпійських ігор з дзюдо Роман Гонтюк, учасниця трьох Олімпійських ігор з лижного спорту, директор Києво- Святошинської ДЮСШ Віта Якимчук.

Змагання були проведені у вигляді «Веселих стартів» різноманітні рухові естафети, метою проведення яких було залучення родин до здорового способу життя та створення дружніх стосунків між родинами секції дзюдо й популяризації цього виду спорту в місті Вишневе.

На старт вийшло 35 команд. Вони були розподіленні на три вікові групи по діткам до 7 років, 8-9 років, та 10 і старші. В середній віковій групі змагалась найбільше команд - 17.

Золоті нагороди здобули родини Баєвих, Закревські, та Скрягіних, але всі учасники отримали ексклюзивні медалі, цінні подарунки та вимпели від НОК України.

