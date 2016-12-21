У Дніпрі пройшов 14 турнір пам’яті Олімпійського чемпіона Султана Рахманова і його видатного тренера Едуарда Бровка

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У нинішньому році в 14-й раз важкоатлети зі всієї Дніпропетровщини вшанували пам’ять Олімпійського чемпіона-1980 Султана Рахманова і його тренера Едуарда Бровка.
Змагання традиційно пройшли в залі важкої атлетики Дніпропетровського Аграрного університету і були організовані обласним відділенням Національного олімпійського комітету України та обласною федерацію важкої атлетики. Загалом же у цьому році в змаганнях брали участь понад 100 молодих спортсменів (в тому числі понад 30 дівчат) з усіх регіонів Дніпропетровщини – з Павлограда, Кам’янського, Кривого Рогу, Новомосковська, Дніпра й інших регіонів.
Через участь у подібних турнірах рівень важкої атлетики в регіоні та країні в цілому істотно підвищується і саме через такі турніри всі вони загартовуються до великих перемог.
В умовах відсутності найсильніших атлетів області, які були задіяні на інших великих змаганнях, на турнірі свої сили показав найближчий резерв та молодь.
Гостями змагань стали Олімпійський чемпіон Монреаля-1976 Юрій Зайцев, виконавчий директор обласного відділення Національного олімпійського комітету України Олександр Дювбаков і Заслужений тренер України з важкої атлетики Володимир Сансієв.
Організаторами був змонтований відеофільм про життя, віхи спортивної слави та досягнення Едуарда Бровка і Султана Рахманова, який всі учасники турніру мали честь подивитися на церемонії відкриття. Цей фільм нікого не залишив байдужим. А молоді хлопці, побачивши приклад своїх славетних попередників, думається, захотіли якщо не повторити тих досягнень, то хоча б отримали масу мотивації до подальшого вдосконалення та зростання.
Переможці та призери всіх вагових категорій були нагороджені призами та подарунками від відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області. А абсолютні чемпіони - Хижняк Альона серед жінок і Віктор Летючий серед чоловіків були відзначені ексклюзивними Кубками та медалями, наданими компанією PFSOFT. Вручив нагороди Олімпійський чемпіон Юрій Зайцев.