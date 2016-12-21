VII благодійний турнір з футзалу «Кубок НОК України-2016» пам’яті Олімпійського чемпіона Йожефа Беци

Три дні в Ужгороді у спорткомплексі «Юність» проходив вже традиційний розіграш «Кубку НОК України-2016» з футзалу, присвячений пам’яті Олімпійського чемпіона 1956 року з футболу Йожефа Беци.

Вже 7 рік поспіль Асоціація футзалу Закарпаття, відділення НОК України у Закарпатській області за повної підтримки та сприяння Федерації футболу Закарпаття проводять цей масовий та надзвичайно цікавий турнір.

У цьогорічних змаганнях брали участь команди юнаків 2007-2008 років народження та дорослі колективи.

І знову турнір був благодійним, усі зібрані від спонсорів й учасників змагань кошти йдуть на святкові подарунки, навчальні та спортивні потреби дітей, які виховуються і навчаються у дитячих будинках Закарпатської області.

Вже 18 грудня за допомогою нового партнеру заходу ГО «I BELIEVE IN U» частина подарунків була передана діточкам дитячих будинків у Нижньому Бистрому (Хустського району), Імстичева та Ільниці (Іршавського району). До Нового року ще планується відвідання та привітання діточок кількох дитячих будинків Мукачівщини та Берегівщини.

У перший день турніру змагалися футзальні команди юнаків області. Запекла боротьба тривала у кожній з груп та самими цікавими виявилися вже ігри у півфіналах, де з однаковим рахунком (2:1) перемоги над СДЮШОР (Ужгород) та «Сільце» (Іршавський р-н) святкували «Пегас» (Ужгород) та «Сузір’я» (Свалява).

У грі за третє місце сильнішими виявилися юнаки з Іршавщини (Сільце), які у важкій боротьбі виграли у однолітків з Ужгорода (СДЮШОР) з рахунком 2:0.

Переможцем турніру юнаків стала команда «Сузір’я» (Свалява), яка у фінальній грі здолала команду «Пегас» (Ужгород) з рахунком 4:1.

За дитячим турніром почалися змагання дорослих. Знову, як і минулі роки, бажаючих взяти участь було занадто багато - 63 колективи. До участі було допущено 25 команд, які змагалися у 8 підгрупах та виборювали перепустки до 1/8. У цьому раунді усі 8 поєдинків були цікавими і переможцем могла стати будь-яка з команд.

У грі за 3-є місце краще атакувати й забивати цього дня вдалося гравцям «УТЕІ» (Ужгород), які й стали бронзовими призерами турніру перемігши «Вікінг» (Ужгород) з рахунком 3:1.

У фінальній грі команда «Проспект» (Ужгород) показала свій настрій на гру та вже на першій хвилині вийшла вперед. Надалі, майстерність та досвід гравців не дали нічого створити гравцям команди «Спарта» (Ужгород) біля своїх воріт, у той самий час, вони забили ще тричі (4:0). Тож, переможцем VІІ Всеукраїнського благодійного турніру з футзалу пам’яті Олімпійського чемпіона 1956 року Йожефа Беци «Кубок НОК 2016» стала команда «Проспект» (Ужгород). 2 місце за командою «Спарта» (Ужгород). 3 місце - команда «УТЕІ» (Ужгород).

На урочистому нагородженні голова Асоціації футзалу Закарпаття Денис Близнець, представник Закарпатського відділення НОК України Анатолій Плєханов вручили переможцям та призерам дипломи, медалі, кубки та призи від партнерів та спонсорів заходу.

Організатори турніру дякують за допомогу партнерам та спонсорам заходу: рекламній компанії «Євростандарт», ТОВ «ЕКО-СЕРВІС», ТМ «SILVER», ТОВ «ІНТЕРКЕШ Україна», ТМ «ВИШКОВО», ТМ «ВЕНЕТО».