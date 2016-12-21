«Подільська ліга» назвала переможців

-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2016
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
У Хмельницькому проведено п’ятий – заключний тур обласного турніру «Подільська ліга» з настільного тенісу серед ветеранів.
Ці традиційні змагання, що відбувалися за підтримки відділення Національного олімпійського комітету України в області за участю 11 команд віком від 40 років і старших, стали яскравим прикладом активного способу життя й спортивного довголіття.
В ході безкомпромісних поєдинків в спеціалізованому спортзалі міської ДЮСШ №3 лише після завершення останніх ігор визначились команди-призерки.
Перше місце виборов колектив «Дракон» з Хмельницького, до складу якого увійшли Петро Драпатий, Сергій Якимчук, Юрій Гара та Микола Ярошенко. В доробку переможців 20 очок.
Другою стала команда «Леон» з Кам’янця-Подільського (19 очок), третьою фінішувала збірна Полонського району «Успіх» (18 очок).
Названо також кращих тенісистів у вікових категоріях:
40-49 років – Сергій Степанков та Микола Ярошенко;
50-59 років – Андрій Чумак та Юрій Гара;
60 років і старші – Петро Драпатий, Сергій Богун та Віктор Шамовський.
Гравці команд-призерок нагороджені медалями та дипломами, а кращі серед ровесників – подарунками.
А ще усі учасники улюбленого спортивного дійства отримали заряд бадьорості й позитивних емоцій від спілкування з давніми друзями-суперниками.