«Подільська ліга» назвала переможців

У Хмельницькому проведено п’ятий – заключний тур обласного турніру «Подільська ліга» з настільного тенісу серед ветеранів.

Ці традиційні змагання, що відбувалися за підтримки відділення Національного олімпійського комітету України в області за участю 11 команд віком від 40 років і старших, стали яскравим прикладом активного способу життя й спортивного довголіття.

В ході безкомпромісних поєдинків в спеціалізованому спортзалі міської ДЮСШ №3 лише після завершення останніх ігор визначились команди-призерки.

Перше місце виборов колектив «Дракон» з Хмельницького, до складу якого увійшли Петро Драпатий, Сергій Якимчук, Юрій Гара та Микола Ярошенко. В доробку переможців 20 очок.

Другою стала команда «Леон» з Кам’янця-Подільського (19 очок), третьою фінішувала збірна Полонського району «Успіх» (18 очок).

Названо також кращих тенісистів у вікових категоріях:

40-49 років – Сергій Степанков та Микола Ярошенко;

50-59 років – Андрій Чумак та Юрій Гара;

60 років і старші – Петро Драпатий, Сергій Богун та Віктор Шамовський.

Гравці команд-призерок нагороджені медалями та дипломами, а кращі серед ровесників – подарунками.

А ще усі учасники улюбленого спортивного дійства отримали заряд бадьорості й позитивних емоцій від спілкування з давніми друзями-суперниками.