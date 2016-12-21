У Черкасах відбулися легкоатлетичні змагання «Меморіал Тканка»

Днями у Черкасах в спортивному комплексі «Манеж» відбулися легкоатлетичні змагання «Меморіал Тканка».

Цього року вони присвячені сотій річниці від дня народження Героя Радянського Союзу, професора, ректора Олександра Тканка.

Турнір проводиться вже двадцять восьмий раз.

Цьогоріч за перемогу змагалися понад 200 учасників зі всієї України, зокрема, студенти Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, Черкаського державного технологічного університету, Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, Черкаського інституту банківської справи, Чернігівського національного університету імені Т.Г. Шевченка, Кіровоградського національного технологічного університету, Кіровоградського державного педагогічного університету, Вінницького гуманітарного педагогічного ліцею, Уманського державного педагогічного університету, Уманського національного університету садівництва.

Привітали учасників змагань ректор Черкаського національного університету Олександр Черевко, начальник управління у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської ОДА Максим Зеленський, голова відділення Національного олімпійського комітету України у Черкаській області Андрій Більда, начальник обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України Антоніна Саприкіна, президент Федерації легкої атлетики Черкаської області, заслужений тренер України Леонід Сіренко, голова спортивного клубу «Богдан» ЧНУ Володимир Химич, дворазовий чемпіон Паралімпійських ігор Олександр Дріга, керівник змагань, директор навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту і здоров’я ЧНУ Леонід Нечипоренко.

У вітальному слові Олександр Черевко побажав перемоги найсильнішим та наголосив: «Олександр Васильович Тканко керував університетом 26 років. За цей час він поклав початок багатьом ініціативам не лише в науці, а й у спорті. З його ім’ям ми вже 28 років поспіль визначаємо найкращих легкоатлетів України й щорічно підсумовуємо, що нам є ким пишатися».

Пам’ять ректора, педагога і воїна Олександра Васильовича Тканка вшанували хвилиною мовчання та покладанням квітів до його могили.

Олександр Черевко нагородив почесним нагрудним знаком «Відзнака ректора» срібного призера, дворазового бронзового призера XII Паралімпійських ігор 2004 року в Афінах (Греція), випускника університету Олександра Дрігу та члена Національної збірної України, майстра спорту з велоспорту Костянтина Рибарука.

Голова відділення Національного олімпійського комітету України у Черкаській області Андрій Більда передав спортивний інвентар бронзовому призеру літніх Паралімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро Роману Данилюку та багаторазовій чемпіонці і призерці чемпіонатів і кубків України зі штовхання ядра, майстру спорту України Світлані Марусенко, а також вручив посвідчення «Майстра спорту України» Микиті Шмиголю - студенту 1 курсу ЧНУ.

Керівник змагань Леонід Нечипоренко зазначив, що «Меморіал Тканка» започатковано не лише для популяризації спорту в суспільстві, а й для того, щоб ми пам'ятали, завдяки кому ми живемо.