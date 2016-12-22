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Вітання президента НОК України Сергія Бубки з нагоди 26-річчя заснування Національного олімпійського комітету України
22 Грудня 2016 Поділитися
Вітання президента НОК України Сергія Бубки з нагоди 26-річчя заснування Національного олімпійського комітету України

Дорога Олімпійська родино! Щиро вітаю всіх спортсменів і тренерів, ветеранів спорту і лікарів, спортивних менеджерів і організаторів, меценатів і спонсорів, журналістів і усіх прихильників спорту з 26-ю річницею заснування Національного олімпійського комітету України!

Чергова дата в календарі, але знакова подія для всього олімпійського руху нашої країни.

Озираючись назад можна впевнено сказати, що за ці роки зроблено чимало, однак ще більше належить зробити нам у майбутньому.

Головне – у нас є надійна команда однодумців та професіоналів, яка має велике бажання працювати заради спільної мети і досягнення поставлених цілей – нових олімпійських перемог і виховання здорової нації.

Вдячний кожному за внесок у загальний успіх і звершення!

Бажаю олімпійського завзяття, незламної віри та підкорення все нових й нових вершин!

З днем народження!

Многая літа!

 

 

З повагою

 

Президент

Національного олімпійського

комітету України,

Олімпійський чемпіон,

Герой України                                               Сергій БУБКА

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