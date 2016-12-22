Вітання президента НОК України Сергія Бубки з нагоди 26-річчя заснування Національного олімпійського комітету України

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Дорога Олімпійська родино! Щиро вітаю всіх спортсменів і тренерів, ветеранів спорту і лікарів, спортивних менеджерів і організаторів, меценатів і спонсорів, журналістів і усіх прихильників спорту з 26-ю річницею заснування Національного олімпійського комітету України!
Чергова дата в календарі, але знакова подія для всього олімпійського руху нашої країни.
Озираючись назад можна впевнено сказати, що за ці роки зроблено чимало, однак ще більше належить зробити нам у майбутньому.
Головне – у нас є надійна команда однодумців та професіоналів, яка має велике бажання працювати заради спільної мети і досягнення поставлених цілей – нових олімпійських перемог і виховання здорової нації.
Вдячний кожному за внесок у загальний успіх і звершення!
Бажаю олімпійського завзяття, незламної віри та підкорення все нових й нових вершин!
З днем народження!
Многая літа!
З повагою
Президент
Національного олімпійського
комітету України,
Олімпійський чемпіон,
Герой України Сергій БУБКА