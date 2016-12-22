На Волині відбулась спартакіада «Ти зможеш, якщо зміг я!»

З нагоди Дня Святого Миколая на базі Затурцівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату відбувся заключний етап ХІІ Спартакіади Волині, яка проводиться під гаслом «Ти зможеш, якщо зміг я!»

У змаганнях за програмою дитячих спортивних ігор взяли участь понад 60 учнів з Головненської, Іваничівської, Липлянської, Затурцівської шкіл-інтернатів та Рожищенського навчально-реабілітаційного центру.

Під час урочистого відкриття учасників та їх наставників привітали поважні гості, представники управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, обласного відділення (філії) КФВС МОН України, відділення НОК України у Волинській області, обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Під музичний супровід дійство розпочалось виконанням комплексів вправ ранкової гімнастики «DO like OLYMPIANS».

У подальшому під емоційну підтримку уболівальників, школярі змагались у 7 різноманітних естафетах та рухливих іграх.

Слід зазначити, що всі випробування відбувались у цікавій і захоплюючій боротьбі. За підсумками змагань перемогу вибороли учні Затурцівської школи, друге і третє місця посіли вихованці Головненської та Іваничівської спеціальних шкіл-інтернатів.

Переможці та призери нагороджені кубками, медалями і дипломами відповідних ступенів, а всі учасники – призами та солодкими подарунками від організаторів заходу.