Талісман зимового ЄЮОФ-2017 отримав ім’я

Талісман ХІІІ зимового Європейського юнацького олімпійського фестивалю, який відбудеться з 11 по 18 лютого в турецькому Ерзурумі, отримав ім’я «Карбейаз» (Karbeyaz).

Ця назва була обрана шанувальниками спорту, які могли віддати свій голос в одній із груп соціальних мереж Оргкомітету фестивалю за одне з чотирьох запропонованих імен: «Карбейаз», «Каан», «Пойраз» та «Канбала».

За переможний варіант проголосувало 36% користувачів.

«Карбейаз» символізує родючість та надію на злагоду, мир, дружбу й повинен стати джерелом натхнення для юних олімпійців Європи.

Довідково:

У змаганнях зимового ЄЮОФ-2017 візьмуть участь 832 спортсмена з 40 країн Європи.

За попередніми даними заявка української команди нараховуватиме 25 атлетів. Планується, що наші спортсмени можуть виступити в 7 з 9 можливих видах спорту: біатлоні, гірськолижному спорті, лижних перегонах, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліну, фігурному катанні та шорт-треку.

Наразі у юних олімпійців триває кваліфікаційний відбір, який завершиться до 15 січня 2017 року.