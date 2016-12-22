Талісман зимового ЄЮОФ-2017 отримав ім’я

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Талісман ХІІІ зимового Європейського юнацького олімпійського фестивалю, який відбудеться з 11 по 18 лютого в турецькому Ерзурумі, отримав ім’я «Карбейаз» (Karbeyaz).
Ця назва була обрана шанувальниками спорту, які могли віддати свій голос в одній із груп соціальних мереж Оргкомітету фестивалю за одне з чотирьох запропонованих імен: «Карбейаз», «Каан», «Пойраз» та «Канбала».
За переможний варіант проголосувало 36% користувачів.
«Карбейаз» символізує родючість та надію на злагоду, мир, дружбу й повинен стати джерелом натхнення для юних олімпійців Європи.
Довідково:
У змаганнях зимового ЄЮОФ-2017 візьмуть участь 832 спортсмена з 40 країн Європи.
За попередніми даними заявка української команди нараховуватиме 25 атлетів. Планується, що наші спортсмени можуть виступити в 7 з 9 можливих видах спорту: біатлоні, гірськолижному спорті, лижних перегонах, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліну, фігурному катанні та шорт-треку.
Наразі у юних олімпійців триває кваліфікаційний відбір, який завершиться до 15 січня 2017 року.