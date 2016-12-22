Новий випуск програми «Вперед, на Олімп!» в ефірі

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Цієї суботи, 24 грудня, на вболівальників спорту очікує чергова порція цікавих спортивних новин в новому випуску програми «Вперед, на Олімп!», яка виходить за підтримки Національного олімпійського комітету України.
В черговому випуску ви побачите, чим живе спортивна Одещина і як пройшов робочий візит головного олімпійця країни Сергія Бубки до цього славного краю.
Ви дізнаєтеся, як відкривали новий офіс обласного осередку НОК та як відбувся Олімпійський урок з фехтування за участю срібної призерки Ігор-2016 Олени Кравацької, а також завітаєте на спортивні об'єкти Одещини.
Запрошуємо до перегляду програми в суботу о 23:20 на телеканалі «Ера»! Буде дуже цікаво!
Любителі спорту, які не зможуть подивитися програму в телеефірі, матимуть нагоду побачити її в понеділок на нашому сайті, на каналі НОК https://www.youtube.com/olympicua або на сторінках НОК України/Олімпійська команда в соціальних мережах http://vk.com/olympicua, https://www.facebook.com/olympicua та https://plus.google.com/+OlympicUA.