Кращих спортсменів і тренерів Вінниці нагородили у День заснування НОК України

22 грудня у залі засідань Вінницької міської ради привітали кращих спортсменів і тренерів за підсумками цього року.

Вони отримали грамоти, подяки, премії та подарунки. Відзначили й батьків чемпіонів – подяками та подарунками. А голову комітету по фізичній культурі і спорту міської ради Сергія Краєвського нагородили медаллю «За сприяння Повітряним Силам ЗСУ».

На заході були присутні Вінницький міський голова Сергій Моргунов, голова обласного відділення Національного олімпійського комітету України Павло Хникін, почесний член НОК України Федір Новік та інші керівники спортивної галузі міста.

Павло Хникін оголосив вітання від президента НОК Сергія Бубки з нагоди 26-ї річниці заснування Національного олімпійського комітету України. Він також подякував міській владі і особисто міському голові за підтримку в проведенні Олімпійського дня, Дня Олімпійського прапору, а також включення олімпійських заходів до програми відзначення Днів Європи і міста.

Спортсменів привітав міський голова Сергій Моргунов: «В 2016 році наші спортивні школи підготували 74 переможців та призерів міжнародних змагань і 759 переможців та призерів всеукраїнських змагань», – підкреслив Вінницький міський голова.