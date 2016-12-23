На Закарпатті може з’явитись музей спортивної слави

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Члени відділення Національного олімпійського комітету України у Закарпатській області зібралися на підсумкове засідання.
Відкрив його очільник осередку Іван Риляк. Присутні розглянули три питання. Спочатку Михайло Молнар розповів про підсумки участі в ХХХІ Генеральній асамблеї Національного олімпійського комітету України, яка відбулася в Києві. Також члени виконкому обмінялися думками щодо створення обласного музею спортивної слави в Ужгороді.
Далі Іван Риляк підбив підсумки роботи відділення за 2016 рік. Він зазначив, що було організовано понад 40 заходів, до яких долучилися представники відділення. Крім того, 4 з них відбувалися безпосередньо під егідою НОК.
Юрій Захаров оприлюднив план роботи відділення на 2017 рік. Передбачається організувати понад 20 заходів та продовжити роботу з популяризації олімпійських ідей у краї.
Присутні привітали один одного з новорічними святами й висловили впевненість, що новий, передолімпійський рік буде таким же насиченим, як і 2016-й.