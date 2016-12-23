Новиниlarr Регіониlarr На Закарпатті може з’явитись музей спортивної слави
На Закарпатті може з’явитись музей спортивної слави
23 Грудня 2016 Поділитися
На Закарпатті може з’явитись музей спортивної слави

Члени відділення Національного олімпійського комітету України у Закарпатській області зібралися на підсумкове засідання.

Відкрив його очільник осередку Іван Риляк. Присутні розглянули три питання. Спочатку Михайло Молнар розповів про підсумки участі в ХХХІ Генеральній асамблеї Національного олімпійського комітету України, яка відбулася в Києві. Також члени виконкому обмінялися думками щодо створення обласного музею спортивної слави в Ужгороді.

Далі Іван Риляк підбив підсумки роботи відділення за 2016 рік. Він зазначив, що було організовано понад 40 заходів, до яких долучилися представники відділення. Крім того, 4 з них відбувалися безпосередньо під егідою НОК.

Юрій Захаров оприлюднив план роботи відділення на 2017 рік. Передбачається організувати понад 20 заходів та продовжити роботу з популяризації олімпійських ідей у краї.

Присутні привітали один одного з новорічними святами й висловили впевненість, що новий, передолімпійський рік буде таким же насиченим, як і 2016-й.

Останнє в медіа
loader
loader
OlympicLab
Календар спортивних подій 2016
НОК України
Новини
Олімпійські змагання
Ерзурум-2017 050
Дьор-2017 0212
Pyeongchang-2018 0413
© 2016. Всі права захищено. Використання матеріалів
цього сайту можливе тільки з посиланням на джерело.
ForForceЗроблено в