На Закарпатті може з’явитись музей спортивної слави

Члени відділення Національного олімпійського комітету України у Закарпатській області зібралися на підсумкове засідання.

Відкрив його очільник осередку Іван Риляк. Присутні розглянули три питання. Спочатку Михайло Молнар розповів про підсумки участі в ХХХІ Генеральній асамблеї Національного олімпійського комітету України, яка відбулася в Києві. Також члени виконкому обмінялися думками щодо створення обласного музею спортивної слави в Ужгороді.

Далі Іван Риляк підбив підсумки роботи відділення за 2016 рік. Він зазначив, що було організовано понад 40 заходів, до яких долучилися представники відділення. Крім того, 4 з них відбувалися безпосередньо під егідою НОК.

Юрій Захаров оприлюднив план роботи відділення на 2017 рік. Передбачається організувати понад 20 заходів та продовжити роботу з популяризації олімпійських ідей у краї.

Присутні привітали один одного з новорічними святами й висловили впевненість, що новий, передолімпійський рік буде таким же насиченим, як і 2016-й.