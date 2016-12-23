У Львові презентовано нову книгу з історії Галичини

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22 грудня в урочистій атмосфері актової зали головного корпусу Національного університету «Львівська Політехніка» відбулася цікава презентація книги «Архітектор Григорій Пежанський та розвиток фізичної культури в Галичині наприкінці ХIХ – на початку ХХ століття».
За участю авторів нового науково-популярного видання видавництва Львівської Політехніки - члена Національної спілки художників України, члена Наукового товариства ім. Т.Шевченка, кандидата мистецтвознавства Олеся Ноги та члена виконкому НОК України у Львівській області, директора СДЮШОР «Карпати», почесного голови федерації баскетболу Львівщини Ігора Савицького, учасникам презентації було розказано про задум формування такої книги, про її дві унікальні складові – життєвий та творчий шлях видатного українського архітектора Григорія Пежанського та суспільно-культурне тло подій в Галичині наприкінці ХIХ – на початку ХХ століття й, зокрема, розвитку футболу, спортивних товариств, будівництво спортивних споруд тогочасного Львова тощо.
Ведучий зустрічі – науковий співробітник інституту Народознавства НАН України, кандидат мистецтвознавства; член Спілки критиків та істориків мистецтва Андрій Клімашевський з великим пієтетом та професіоналізмом зумів об’єднати численних присутніх, надавши можливість виступу рецензентам книги - заступникові начальника управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації, відповідальному секретареві відділення НОК України у Львівській області професору Оксані Вацебі та докторові історичних наук, професорові Інституту народознавства НАН України Ярославу Тарасу.
До слова також було запрошено проректора з науково-педагогічної роботи Національного університету «Львівська Політехніка» Романа Давидчака; відомого громадського діяча, українського поета та прозаїка Ігоря Калинця, знаного спортивного журналіста та історика галицького спорту Івана Яремка, директора видавництва Львівської Політехніки Івана Паров'яка та інших.
При цьому піднесену й по-справжньому сюжетного настрою додавали мистецькі виступи авторського дуету скрипалів Ольги Курчинської та Володимира Савки.
Віриться, що нова праця львівських дослідників викличе неабиякий читацький і науковий інтерес поціновувачів української культури, мистецтва, краєзнавства та фахівців спорту.