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Дмитра Бикова обрано головою відділення НОК України у Горішніх Плавнях
23 Грудня 2016 Поділитися
Дмитра Бикова обрано головою відділення НОК України у Горішніх Плавнях

22 грудня відбулася звітно-виборна Асамблея відділення НОК України в м. Горішні Плавні (Полтавська область).

На захід були запрошені голова комісії зі зв'язків з осередками НОК Володимир Ковальов, очільник відділення Національного олімпійського комітету у Полтавській області Олександр Удовіченко, його заступник, Олімпійський чемпіон Володимир Кисельов та інші.

Під час роботи Асамблеї були підведені підсумки роботи відділення, а також обрано нового голову відділення НОК у Горішніх Плавнях. Ним став міський голова Дмитро Биков. Виконавчим директором осередку одностайно був переобраний Микола Шишліков.

Новообраний очільник осередку подякував всім за довіру і висловив впевненість у спільній, злагодженій подальшій роботі, яка принесе ще не одну нагороду нашому місту.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав Дмитра Бикова з обранням на нову і відповідальну посаду й побажав, щоб в місті й надалі успішно поширювались ідеї олімпізму. 

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