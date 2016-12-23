Дмитра Бикова обрано головою відділення НОК України у Горішніх Плавнях

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22 грудня відбулася звітно-виборна Асамблея відділення НОК України в м. Горішні Плавні (Полтавська область).
На захід були запрошені голова комісії зі зв'язків з осередками НОК Володимир Ковальов, очільник відділення Національного олімпійського комітету у Полтавській області Олександр Удовіченко, його заступник, Олімпійський чемпіон Володимир Кисельов та інші.
Під час роботи Асамблеї були підведені підсумки роботи відділення, а також обрано нового голову відділення НОК у Горішніх Плавнях. Ним став міський голова Дмитро Биков. Виконавчим директором осередку одностайно був переобраний Микола Шишліков.
Новообраний очільник осередку подякував всім за довіру і висловив впевненість у спільній, злагодженій подальшій роботі, яка принесе ще не одну нагороду нашому місту.
Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав Дмитра Бикова з обранням на нову і відповідальну посаду й побажав, щоб в місті й надалі успішно поширювались ідеї олімпізму.