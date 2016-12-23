Підсумки олімпійського року підвели в Черкаському відділенні НОК

В Черкасах відбулася асамблея відділення Національного олімпійського комітету України в Черкаській області.

Представники олімпійської родини підбили підсумки року та обговорили плани на майбутнє. Відбулася і урочиста мить – нагородження партнерів відділення, які допомагають у розвитку олімпізму на Черкащині.

Учасником асамблеї став член Комісії НОК із зв’язків з осередками Микола Кравченко, який подякував колективу обласного осередку за вдалу роботу та передав слова вдячності від президента НОКУ Сергія Бубки.

«Головний олімпієць країни передав вітання Черкаському відділенню та відзначив, що сьогодні кожен з нас виконав значну роботу, аби Україна була визнана в світі як спортивна держава, – зазначив Микола Кравченко. – Від себе скажу, що Андрій Більда зміг об’єднати навколо себе команду професіоналів, які роблять дуже важливу справу, знайшов партнерів, які підтримують олімпійський рух на Черкащині. Спортивними заходами вдалося охопити всі міста та села області. Повірте, що далеко не в кожній області досягають таких результатів».

Член комісії НОК із зв’язків з осередками також вручив відзнаку відділенню з нагоди 26-річчя від дня народження Національного олімпійського комітету.

Про результати річної діяльності прозвітував перед присутніми голова відділення Андрій Більда.

«Основна частина фінансів нашого відділення – це кошти обласного бюджету. Ми вдячні депутатам обласної ради та голові ОДА Юрію Ткаченку за розуміння важливості розвитку олімпійського руху в області та його постійну підтримку. Сподіваємося, наступного року фінансування цього напрямку буде на належному рівні, - наголосив Андрій Більда. – Вдалося нам залучити і кошти спонсорів та допомогу спортивним інвентарем: прицілом для гвинтівки, штангою тощо. Звертаюся до всіх небайдужих до спорту, хто має змогу і готовий допомагати в розвитку оліміпйського руху, запрошую долучатися. Кожна копійка буде спрямована виключно на підтримку черкаських атлетів».

Розповів голова відділення про безліч заходів, які проводилися протягом року в усіх куточках Черкащини, до яких за загальною статистикою вдалося залучити 328 тисяч жителів.

«Ми налагодили плідну співпрацю із федераціями, управлінням у справах молоді та спорту, ФСТ, школами та місцевими адміністраціями. Завдяки спільним діям вдалося провести таку кількість різноманітних олімпійських заходів і зацікавити до спорту не лише діток і молодь, але й людей старшого віку, - розповів Андрій Більда. – Також цього року вперше ми придбали олімпійський прапор в кожне місто нашої області, аби цей символ майорів в кожному куточку Черкащини».

Долучився до участі в асамблеї і депутат Черкаської обласної ради, голова комісії з питань освіти, науки, культури, молодіжної політики та спорту Володимир Доманський.

«В проекті бюджету на 2017 рік заплановано понад 700 тисяч гривень видатків на наступний рік для діяльності відділення НОК. Уже всі комісії опрацювали цей проект. Завтра на сесії, упевнений, ми підтримаємо і виділимо таку суму на розвиток олімпійського руху в області. Сподіваюся, надалі будемо ще тісніше співпрацювати із відділенням», - зазначив Володимир Доманський.

