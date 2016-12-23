НОК визначив найкращі мас-медіа року в олімпійському русі

Національний олімпійський комітет України визначив спортивних журналістів, телевізійні та радіокомпанії, спортивні та громадсько-політичні газети, а також електронні ЗМІ, які протягом 2016-го року найкраще висвітлювали олімпійську тематику.

Підведення підсумків відбулося під головуванням Олега Волкова і за участю виконавчого директора НОК Наталії Коваленко в Олімпійському домі під час засідання Комісії НОК «Засоби масової інформації та пропаганда олімпійського руху», яка після детального розгляду та обговорення визначила лауреатів ХVI Всеукраїнського конкурсу серед спортивних журналістів «Україна олімпійська» в 13 різних номінаціях.

Відзначимо, що метою конкурсу є визначення найкращих представників мас-медіа з популяризації олімпійських ідей та цінностей, висвітлення подій та досягнень в олімпійському русі, різноманітних олімпійських проектів та програм, участі українських атлетів в Іграх ХХХІ Олімпіади 2016 року в Ріо-де-Жанейро та ІІ зимових Юнацьких Олімпійських іграх в Ліллехаммері тощо.

Нагадаємо, що конкурс проводився в два етапи: під час першого обласні відділення НОК визначали лауреатів в регіонах та направили роботи переможців обласних конкурсів на Всеукраїнський. Під час другого етапу відбувався фаховий і глибокий розгляд поданих матеріалів Комісією НОК «Засоби масової інформації та пропаганда олімпійського руху», за підсумками якого й визначені переможці.

На розгляд журі надійшли роботи 87 представників ЗМІ з 23 регіонів України.

ПЕРЕМОЖЦІ

ХVІ Всеукраїнського конкурсу

серед спортивних журналістів

Найкраща громадсько-політична газета (відділ спорту):

«Високий Замок» (м. Львів), «Сільські вісті» (м. Київ), «Телеекспрес» (м. Горішні Плавні, Полтавська область)

Найкраща спортивна газета:

«Николаевские новости. Спорт» (м. Миколаїв), «Спортревю New» (м. Кропивницький), «Спортивна Вінниччина» (м. Вінниця)

Найкращий спортивний журнал:

«Олімпійська арена» (м. Київ)

Найкраща циклічна спортивна телепрограма:

«День. Спорт» (Телеканал TV5, м. Запоріжжя), «Дорога до Ріо» («UA: Перший», м. Київ), «Oвертайм» (ТРК «Вінтера», м. Вінниця)

Найкраща циклічна спортивна радіопрограма:

«Історія рекордів», «Центр подій» («Бізнес Радіо Груп», м. Київ), «Погляд» (м. Козятин, Вінницька область), «Sportlife» («Місто над Бугом», м. Вінниця)

Найкраще електронне видання (відділ спорту):

Спорт Bigmir)net (м. Київ), Сайт «20 хвилин» vn.20minut.ua (м. Вінниця), Чемпіон http://champion.cherkassy.ua (м. Черкаси)

Найкращі спортивні журналісти:

Василь Гаджега (м. Ужгород), Іван Лозовський («Вінниччина Олімпійська», м. Вінниця), Олеся Трофимова («UA: Перший», м. Київ), Віктор Флентін («Подільські Вісті», «Проскурів», м. Хмельницький)

За відданість олімпійському руху:

Аркадій Рибак (м. Одеса), Микола Бочек (м. Київ), Едуард Кисельов (м. Маріуполь, Донецька область)

Дебют в спортивній журналістиці:

Ігор Ізотов (НТУ «Полтавська регіональна дирекція «Лтава», м. Полтава), творчий колектив проекту «Жорстка Атлетика» (Інтернет-радіо «Радіо СПОРТ», м. Київ), Алла Васьковська («Вечір у Львові», філія Національної телекомпанії України у Львівській регіональній дирекції, м. Львів)

Найкращий спортивний оператор:

Світлана Коваль («UA: Перший», м. Київ), Олексій Рапіта (філія Національної телекомпанії України Львівської регіональної дирекції, м. Львів), Олег Кураш (Філія НТУ «Черкаська регіональна дирекція», м. Черкаси)

За найкраще висвітлення участі українських спортсменів в Іграх XXXI Олімпіади 2016 року в Ріо-де-Жанейро:

«Укрінформ» (м. Київ), Анатолій Білоножко («Николаевские новости», м. Миколаїв), Юрій Ілючек («Спортревю New», м. Кропивницький)

За висвітлення ролі жінок в спорті:

Юлія Логвиненко (Філія НТКУ «Полтавська регіональна дирекція «Лтава», м. Полтава)

Нагородження лауреатів конкурсу відбудеться в Олімпійському домі на початку наступного року.