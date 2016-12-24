Олімпійська родина вітає з Днем народження Григорія Крісса!

Сьогодні свій День народження святкує Олімпійський чемпіон-1964 з фехтування на шпагах, легендарний Григорій Крісс!

Олімпійська родина вітає іменинника зі святом!

Щиро бажаємо міцного здоров'я та сімейного благополуччя, невичерпного оптимізму та олімпійського завзяття, яке неодмінно принесе підкорення нових життєвих вершин!

Миру, добра та злагоди!