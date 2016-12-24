Новиниlarr НОКlarr Олімпійська родина вітає з Днем народження Григорія Крісса!
Олімпійська родина вітає з Днем народження Григорія Крісса!
24 Грудня 2016 Поділитися
Олімпійська родина вітає з Днем народження Григорія Крісса!

Сьогодні свій День народження святкує Олімпійський чемпіон-1964 з фехтування на шпагах, легендарний Григорій Крісс!

Олімпійська родина вітає іменинника зі святом!

Щиро бажаємо міцного здоров'я та сімейного благополуччя, невичерпного оптимізму та олімпійського завзяття, яке неодмінно принесе підкорення нових життєвих вершин!

Миру, добра та злагоди!

Останнє в медіа
loader
loader
OlympicLab
Календар спортивних подій 2016
НОК України
Новини
Олімпійські змагання
Ерзурум-2017 049
Дьор-2017 0211
Pyeongchang-2018 0412
© 2016. Всі права захищено. Використання матеріалів
цього сайту можливе тільки з посиланням на джерело.
ForForceЗроблено в