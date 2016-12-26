Фехтувальний турнір на честь Олімпійських чемпіонок

У спорткомплексі «Енергетик» міста Нетішина Хмельницької області відбувся ХХІV юнацький турнір з фехтування на шаблях, який після тріумфу української жіночої команди на Іграх-2008 організатори присвятили вихованкам місцевої комплексної ДЮСШ ППО Хмельницької АЕС - Олімпійським чемпіонкам Галині Пундик та Ользі Жовнір.

На цьогорічні змагання, що проводились під патронатом Національного олімпійського комітету України, зібрались 93 юних мушкетерів двох вікових груп (2000-2006 років та 2007 р.н.) з усіх регіонів нашої держави, де культивується фехтування на шаблях, та з Молдови. Більшість учасників традиційно завершують свої спортивні виступи в році саме на цьому турнірі і не вперше приїжджають до Нетішина.

Протягом двох днів призові місця в індивідуальному заліку в ході безкомпромісних двобоїв вибороли у старшій групі:

юнаки

1 місце - Боговін Богдан (Миколаїв, СДЮШОР МВУФ)

2 місце – Саханда Владислав (Київ, «Динамо» - КСФ)

3 місце – Кузнєцов Нiкiта (Нетішин, «Україна»)

3 місце – Писаренко Іван (Київ, ЦСК ЗСУ)

дівчата

1 місце - Бухаєвская Наталія (Молдова)

2 місце - Проченко Валерія (Миколаїв, СДЮСШФ - МВУФ)

3 місце - Писаренко Олена (Київ, ЦСК ЗСУ)

3 місце - Явнік Олександра (Одеса, КДЮСШ №13)

у молодшій групі:

юнаки

1 місце - Монтезер Віктор (Київ, «Вершина»)

2 місце - Загребельний Дмитро (Нетішин, КДЮСШ ППО ХАЕС)

3 місце - Жебель Єгор (Нетішин, КДЮСШ ППО ХАЕС)

дівчата

1 місце - Галенська Віка (Миколаїв, МС ДЮСШОР)

2 місце - Бурбан Злата (Миколаїв, МС ДЮСШОР)

3 місце - Бабенко Влада (Миколаїв, МС ДЮСШОР)

Юні спортсмени мали змогу поспілкуватися з титулованими місцевими шаблістами – олімпійцями Олегом Штурбабіним і Аліною Комащук, котрі були присутні в якості суддів, а також провели нагородження.

Переможці та призери турніру отримали грамоти, медалі, кубки, а також призи і сувеніри від Національного олімпійського комітету України й подарунки від спонсорів.