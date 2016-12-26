Фехтувальний турнір на честь Олімпійських чемпіонок

-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2016
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
У спорткомплексі «Енергетик» міста Нетішина Хмельницької області відбувся ХХІV юнацький турнір з фехтування на шаблях, який після тріумфу української жіночої команди на Іграх-2008 організатори присвятили вихованкам місцевої комплексної ДЮСШ ППО Хмельницької АЕС - Олімпійським чемпіонкам Галині Пундик та Ользі Жовнір.
На цьогорічні змагання, що проводились під патронатом Національного олімпійського комітету України, зібрались 93 юних мушкетерів двох вікових груп (2000-2006 років та 2007 р.н.) з усіх регіонів нашої держави, де культивується фехтування на шаблях, та з Молдови. Більшість учасників традиційно завершують свої спортивні виступи в році саме на цьому турнірі і не вперше приїжджають до Нетішина.
Протягом двох днів призові місця в індивідуальному заліку в ході безкомпромісних двобоїв вибороли у старшій групі:
юнаки
1 місце - Боговін Богдан (Миколаїв, СДЮШОР МВУФ)
2 місце – Саханда Владислав (Київ, «Динамо» - КСФ)
3 місце – Кузнєцов Нiкiта (Нетішин, «Україна»)
3 місце – Писаренко Іван (Київ, ЦСК ЗСУ)
дівчата
1 місце - Бухаєвская Наталія (Молдова)
2 місце - Проченко Валерія (Миколаїв, СДЮСШФ - МВУФ)
3 місце - Писаренко Олена (Київ, ЦСК ЗСУ)
3 місце - Явнік Олександра (Одеса, КДЮСШ №13)
у молодшій групі:
юнаки
1 місце - Монтезер Віктор (Київ, «Вершина»)
2 місце - Загребельний Дмитро (Нетішин, КДЮСШ ППО ХАЕС)
3 місце - Жебель Єгор (Нетішин, КДЮСШ ППО ХАЕС)
дівчата
1 місце - Галенська Віка (Миколаїв, МС ДЮСШОР)
2 місце - Бурбан Злата (Миколаїв, МС ДЮСШОР)
3 місце - Бабенко Влада (Миколаїв, МС ДЮСШОР)
Юні спортсмени мали змогу поспілкуватися з титулованими місцевими шаблістами – олімпійцями Олегом Штурбабіним і Аліною Комащук, котрі були присутні в якості суддів, а також провели нагородження.
Переможці та призери турніру отримали грамоти, медалі, кубки, а також призи і сувеніри від Національного олімпійського комітету України й подарунки від спонсорів.