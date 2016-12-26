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Олімпійська родина вітає з Днем народження!
26 Грудня 2016 Поділитися
Олімпійська родина вітає з Днем народження!

Сьогодні свій День народження святкує член Національного олімпійського комітету України, президент Української федерації карате Сергій Левчук.

Олімпійська родина України щиро вітає Сергія Андрійовича зі святом!

Нехай жодні перешкоди не зупинять Вас на шляху до мети, а всі життєві негаразди відступають перед Вашим досвідом та рішучою життєвою позицією!

Бажаємо Вам завжди відчувати міцне плече друзів і розуміння оточуючих.

Олімпійської наснаги, реалізації всіх задумів та нових життєвих перемог!

Миру, добра та злагоди!

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