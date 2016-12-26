Шестеро українців представлятимуть країну на чемпіонатах світу та Європи з фігурного катання

За підсумками національної першості з фігурного катання визначилися прізвища спортсменів, які в 2017 році представлятимуть Україну на світовій та європейській першостях.

У найважливіших стартах сезону у чоловічому одиночному катанні виступить Іван Павлов, у жіночому одиночному катанні - Анна Хниченкова.

У змаганнях зі спортивних танців на льоду наша країна буде представлена парою Олександра Назарова–Максим Нікітін, а у парному катанні - Рената Оганесян-Марк Бардей.

Саме ці спортсмени стали чемпіонами України у своїх дисциплінах.

Нагадаємо, що чемпіонат Європи відбудеться з 23 по 29 січня в Остраві (Чехія), а світову першість з 29 березня по 2 квітня прийматиме Гельсінкі (Фінляндія).





Фото: Офіційний сайт Української федерації фігурного катання на ковзанах