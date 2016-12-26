У Вінниці провели турнір «Перший крок до Олімпу» з греко-римської боротьби

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25 грудня в спортзалі Центрального міського стадіону Вінниці відбувся турнір з греко-римської боротьби «Перший крок до Олімпу».
Його провело відділення Національного олімпійського комітету України у Вінницькій області, а підтримало представництво «Королівського смаку» у місті.
На старт вийшли 57 учасників – новачків у греко-римській боротьбі. За ними спостерігали багато глядачів, батьків, бабусь і дідусів юних спортсменів.
Учасники змагання отримали олімпійські сувеніри та атрибутику від осередку Національного олімпійського комітету України й солодкі подарунки від спонсорів.
«Турнір, безумовно, вдався. Тому ми плануємо зробити його традиційним, щорічним», – сказала головний спеціаліст відділення НОК України у Вінницької області Інна Бугаєва.