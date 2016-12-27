Олімпійська родина вітає з Днем народження!

Сьогодні свій День народження святкує дев’ятиразова Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лариса Латиніна, бронзовий призер Олімпійських ігор з академічного веслування Сергій Гринь.

Олімпійська родина України щиро вітає іменинників зі святом!

Кожне з численних Ваших досягнень – це безцінний здобуток як для української, так і для всієї міжнародної спортивної спільноти.

Олімпійської наснаги, реалізації всіх задумів та нових життєвих перемог!

Добра, злагоди і благополуччя!