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Олімпійська родина вітає з Днем народження!
27 Грудня 2016 Поділитися
Олімпійська родина вітає з Днем народження!

Сьогодні свій День народження святкує дев’ятиразова Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лариса Латиніна, бронзовий призер Олімпійських ігор з академічного веслування Сергій Гринь.

Олімпійська родина України щиро вітає іменинників зі святом!

Кожне з численних Ваших досягнень – це безцінний здобуток як для української, так і для всієї міжнародної спортивної спільноти.

Олімпійської наснаги, реалізації всіх задумів та нових життєвих перемог!

Добра, злагоди і благополуччя!

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