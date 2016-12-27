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Олімпійська родина вітає з Днем народження!
27 Грудня 2016 Поділитися
Сьогодні свій День народження святкує дев’ятиразова Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лариса Латиніна, бронзовий призер Олімпійських ігор з академічного веслування Сергій Гринь.
Олімпійська родина України щиро вітає іменинників зі святом!
Кожне з численних Ваших досягнень – це безцінний здобуток як для української, так і для всієї міжнародної спортивної спільноти.
Олімпійської наснаги, реалізації всіх задумів та нових життєвих перемог!
Добра, злагоди і благополуччя!
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