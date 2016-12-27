Легкоатлетичні старти пам’яті Заслуженого тренера України Миколи Філенка

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У Сумах на арені легкоатлетичного манежу Сумського державного університету вже дев’ятий рік поспіль Сумською обласною дитячо-юнацькою спортивною школою проводиться відкрита першість ОДЮСШ з легкої атлетики, пам’яті Заслуженого тренера України Миколи Філенка.
У змаганнях брали участь понад 250 вихованців ДЮСШ області. Серед основних фаворитів у секторі зі штовхання ядра був Кирилін Олексій, обласна ДЮСШ. Його переможний результат –
Запекла боротьба відбувалася і на бігових доріжках. Так найкращі результати змагань серед юнаків показали:
60 м – Ревера Максим (СДЮШОР В.Голубничого м. Суми) – 07, 00 сек;
Серед дівчат найяскравіші перемоги здобули:
60 м – Луніка Вікторія (ОДЮСШ м. Суми) – 07, 70 сек;
Жіноча естафетна команда ОДЮСШ 4х200 м встановила новий рекорд області на цій дистанції, який зараз становить 01 хв, 45 сек .
Переможці та призери змагань були нагороджені кубками наданими обласним відділенням Національного олімпійського комітету та цінними подарунками завдяки меценатській допомозі випускників-вихованців ОДЮСШ.