Легкоатлетичні старти пам’яті Заслуженого тренера України Миколи Філенка

У Сумах на арені легкоатлетичного манежу Сумського державного університету вже дев’ятий рік поспіль Сумською обласною дитячо-юнацькою спортивною школою проводиться відкрита першість ОДЮСШ з легкої атлетики, пам’яті Заслуженого тренера України Миколи Філенка.

У змаганнях брали участь понад 250 вихованців ДЮСШ області. Серед основних фаворитів у секторі зі штовхання ядра був Кирилін Олексій, обласна ДЮСШ. Його переможний результат – 17 м . 22 см .

Запекла боротьба відбувалася і на бігових доріжках. Так найкращі результати змагань серед юнаків показали:

60 м – Ревера Максим (СДЮШОР В.Голубничого м. Суми) – 07, 00 сек;

200 м – Демченко Ярослав (ОДЮСШ м. Суми) – 22,5 сек;

400 м – Демченко Ярослав (ОДЮСШ м. Суми) – 49,6 сек.

Серед дівчат найяскравіші перемоги здобули:

60 м – Луніка Вікторія (ОДЮСШ м. Суми) – 07, 70 сек;

200 м – Мучарова Євгенія (ДЮСШ м. Охтирка) – 26,0 сек;

400 м – Мучарова Євгенія (ДЮСШ м. Охтирка) – 58,6 сек;

800 м – Гунько Катерина (ОДЮСШ м. Суми) – 02 хв, 29 сек.

Жіноча естафетна команда ОДЮСШ 4х200 м встановила новий рекорд області на цій дистанції, який зараз становить 01 хв, 45 сек .

Переможці та призери змагань були нагороджені кубками наданими обласним відділенням Національного олімпійського комітету та цінними подарунками завдяки меценатській допомозі випускників-вихованців ОДЮСШ.