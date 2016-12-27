У Сумах змагались найсильніші спортивні ходуни країни

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Днями у легкоатлетичному манежі Сумського державного університету відбулись змагання Зимового Кубку України зі спортивної ходьби та Всеукраїнські змагання зі спортивної ходьби на призи дворазового олімпійського чемпіона Володимира Голубничого.
У турнірі, який проходив під патронатом Національного олімпійського комітету України, брали участь 138 спортсменів із 12 областей України. Другий рік поспіль команда Сумської області виграла ці змагання у командному заліку!
Чемпіонами та призерами стали:
1 місце - Інна КАШИНА (СШВСМ), жінки, с/х 5000м, результат: 22:33.4; Олег СВИСТУН (ДЮСШ Сумського р-ну), юніори, с/х 5000м, результат: 20:38.42 – новий рекорд Сумської області серед юніорів для закритих приміщень.
2 місце - Аліна ТКАЧ (ОДЮСШ), дівчата 16, с/х 3000м, результат: 10:00.67; Андрій ДАРНИЦЬКИЙ (СМКЗ СДЮСШОР В.Голубничого,), юнаки 16, с/х 3000м, результат: 14:22.98; Тетяна КРИВОХИЖА, ветерани жінки, с/х 2000м, результат: 10:38.03; Ігор ФЕДОРЧЕНКО, ветерани чоловіки, с/х 2000м, результат: 10:21.02.
3 місце - Ксенія БЄЛОВА (С ШВСМ), юніорки, с/х 5000м, результат: 24:59.16; Анастасія ЛУКАШЕВИЧ (ОДЮСШ), дівчата 16, с/х 3000м, результат: 15:43.83; Микола РУЩАК (К, КЗ ДЮСШ Сумського р-ну), юнаки 14, с/х 2000м, результат: 10:34.47.
Переможці змагань були нагороджені цінними подарунками від Національного олімпійського комітету України.