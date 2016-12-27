На оплату праці провідних українських тренерів додатково виділено з бюджету 63,5 млн. грн.

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В державному бюджеті на 2017 рік для підвищення оплати праці провідних українських тренерів виділено додатково 63,5 млн. грн., що дозволить значно покращити умови для роботи в нашій країні висококваліфікованих кадрів. Саме завдяки високому потенціалу та неоціненному вкладу тренерів Україна протягом багатьох років знаходила серед молодих спортсменів таланти та готувала Олімпійських чемпіонів і призерів.
Таке рішення є важливим для Олімпійської сім'ї України, усього олімпійського спорту, адже планується збільшити оплату праці тих тренерів, які забезпечуватимуть, зокрема, олімпійську підготовку до Пхьончхану-2018 і Токіо-2020.
Вирішення цього питання стало можливим завдяки об'єднанню зусиль спортивної громадськості, членів Національного олімпійського комітету, Міністерства молоді і спорту.
Ця ініціатива знайшла повну підтримку Президента України Петра Порошенка і Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Вагоме сприяння у вирішенні стратегічного для розвитку спорту питання надав Комітет з питань бюджету і депутати Верховної Ради України на чолі з Андрієм Парубієм.
«Збереження тренерських кадрів, створення сприятливих умов для їх роботи – пріоритетне завдання для сьогодення і майбутнього українського спорту. Тренери – це наше багатство. Вони розкривають таланти, роблячи з дітей зірок світового спорту, які прославляють Україну в світі, на честь їх перемог на найпрестижніших спортивних стартах піднімається прапор і лунає гімн нашої держави», - наголосив Сергій Бубка, висловивши від імені всієї Олімпійської родини глибоку вдячність керівництву держави – Президенту, Уряду і Парламенту за розуміння і вагому підтримку на всіх етапах проходження цього життєво необхідного рішення.