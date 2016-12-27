Акцію «Тепло олімпійського серця» започаткували на Вінниччині

До Мурованокуриловецької загальноосвітньої санаторної школи-інтернату для дітей із серцево-судинними захворюваннями, що у Вінницькій області, завітали дворазовий срібний призер, голова відділення НОК у Вінницькій області Павло Хникін та учасники Ігор Михайло Книш і Олена Колесниченко.

Вони провели акцію «Тепло олімпійського серця». Її організував регіональний олімпійський осередок. Гості не лише спілкувалися зі школярами, але й привезли подарунки – спортінвентар і щоденники всім вихованцям закладу.

Учні уже звикли до частих візитів гостей у їхній школі. Але про зустріч, яку для них влаштував директор закладу Олександр Стозуб, навіть не здогадувалися, вона стала приємною несподіванкою. Діти придумали концертну програму та виготовили сувеніри для гостей на гуртку бісероплетіння.

Зустріч пройшла «на ура». Діти мали безліч запитань до гостей, які з задоволенням відповідали на них. Після невеличкої конференції, влаштували автограф-шоу, на якому усі охочі брали автографи у Павла, Олени та Михайла.

Родзинкою дня стали спортивні змагання, у яких шановні гості виконували ролі суддів. Перше місце здобула команда «Вікторія», друге – «Форсаж», а третє – «Олімпійці». Але діти вирішили, що перемогла дружба, адже саме вона є запорукою успіху та гарного настрою.

Поспілкуватися зі спортсменами випала нагода у вихованців гуртка «Юні журналісти», які детально розпитали про життя та здобутки олімпійців.

Під час розмови, спортсмени поділилися власним досвідом та спонукали учнів до занять спортом.

Не дивлячись на те, що у школі навчаються учні з вадами та захворюваннями серцево-судинної системи, хлопці та дівчата з завзяттям відвідують різноманітні гуртки спортивного напрямку: «Футбол», «Волейбол», «Туризм» та «Джура». Нещодавно у спортивній залі школи було побудовано та урочисто відкрито стінку скеледрому, яка стане у нагоді не лише для вихованців, а й скаутів, які облюбували гірську місцевість Мурованокуриловеччини.

Діти й працівники школи-інтернату були щиро вдячні гостям за увагу, щиру розмову, веселі посмішки, автографи та селфі на згадку про чудовий день, який став символом гарного закінчення 2016 року.

