Герої спортивного року Рівненщини

Шостий рік поспіль відділенням Національного олімпійського комітету України в Рівненській області спільно з управлінням у справах молоді та спорту облдержадміністрації проводиться щорічна урочиста церемонія «Герої спортивного року Рівненщини».

За підсумками спортивного сезону 2016 року комісія в складі членів виконкому осередку, представників управління, спортивних журналістів визначила таємним голосуванням переможців у наступних номінаціях:

«Найкращий спортсмен року» - Романчук Михайло (плавання)

«Найкраща спортсменка року» - Прищепа Наталія (легка атлетика)

«Найкращий тренер року» - Попеляєв Андрій (легка атлетика)

«Найкраща команда року» - команда «Західний вогонь» - софтбол

«Сенсація року» - Тимощук Марія (важка атлетика)

«Найкращий спортивний організатор» - Шевчук Сергій (начальник управління у справах сім’ї, молоді та спорту Рівненського міськвиконкому)

«Сильні духом» - Назаренко Олександр (дзюдо з вадами зору)

«Спортивна слава Рівненщини» - Коба Микола (Заслужений працівник фізичної культури і спорту України, Заслужений тренер України з самбо)

«Разом із олімпійцями» - Осійчук Василь (веслування на байдарках і каное)

«Меценат спортивного року» - ТМ «GERA» - топ-менеджер Роман Зайцев

«Народний вибір» - футбольна команда «Верес»

«Чесна гра» -команда «Верес-Рівне-ДЮСШ №4»

«Об’єктивність та компетентність» - Самчук Віктор (редактор інтернет-видання «ВСЕ про спорт»)

Нагородження переможців відбулося на спільному засіданні Асамблеї Відділення НОК України в Рівненській області та колегії управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.

«Героїв спортивного року» та всіх присутніх з успішним завершенням спортивного сезону привітав голова обласної державної адміністрації Олексій Муляренко, заступник голови облдержадміністрації Світлана Богатирчук-Кривко, голова відділення НОК України в Рівненській області Микола Петренчук та начальник управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації Віталій Ліпський.

Почесні гості вручили переможцям дипломи, символічні статуетки та пам’ятні подарунки від Національного олімпійського комітету України.