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Шостий рік поспіль відділенням Національного олімпійського комітету України в Рівненській області спільно з управлінням у справах молоді та спорту облдержадміністрації проводиться щорічна урочиста церемонія «Герої спортивного року Рівненщини».
За підсумками спортивного сезону 2016 року комісія в складі членів виконкому осередку, представників управління, спортивних журналістів визначила таємним голосуванням переможців у наступних номінаціях:
«Найкращий спортсмен року» - Романчук Михайло (плавання)
«Найкраща спортсменка року» - Прищепа Наталія (легка атлетика)
«Найкращий тренер року» - Попеляєв Андрій (легка атлетика)
«Найкраща команда року» - команда «Західний вогонь» - софтбол
«Сенсація року» - Тимощук Марія (важка атлетика)
«Найкращий спортивний організатор» - Шевчук Сергій (начальник управління у справах сім’ї, молоді та спорту Рівненського міськвиконкому)
«Сильні духом» - Назаренко Олександр (дзюдо з вадами зору)
«Спортивна слава Рівненщини» - Коба Микола (Заслужений працівник фізичної культури і спорту України, Заслужений тренер України з самбо)
«Разом із олімпійцями» - Осійчук Василь (веслування на байдарках і каное)
«Меценат спортивного року» - ТМ «GERA» - топ-менеджер Роман Зайцев
«Народний вибір» - футбольна команда «Верес»
«Чесна гра» -команда «Верес-Рівне-ДЮСШ №4»
«Об’єктивність та компетентність» - Самчук Віктор (редактор інтернет-видання «ВСЕ про спорт»)
Нагородження переможців відбулося на спільному засіданні Асамблеї Відділення НОК України в Рівненській області та колегії управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.
«Героїв спортивного року» та всіх присутніх з успішним завершенням спортивного сезону привітав голова обласної державної адміністрації Олексій Муляренко, заступник голови облдержадміністрації Світлана Богатирчук-Кривко, голова відділення НОК України в Рівненській області Микола Петренчук та начальник управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації Віталій Ліпський.
Почесні гості вручили переможцям дипломи, символічні статуетки та пам’ятні подарунки від Національного олімпійського комітету України.