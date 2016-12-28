Представники відділення НОК України відвідали лікарню ім. Мечникова у Дніпрі

Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. Мечникова є справжньою оздоровницею не тільки для всього міста Дніпра і області, але й для всієї України.

Складно переоцінити важливість та актуальність цього медичного комплексу, у якому з ранку до вечора ведеться боротьба за сотні і тисячі життів наших співвітчизників, багато з яких є справжніми Героями України! Тут за роки війни врятували тисячі життів воїнів АТО, багатьох поставили на ноги.

Невипадково, що напередодні новорічних свят делегація відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області в особі заступника голови відділення Владислава Штамбурга і виконавчого директора Олександра Дювбакова, до яких приєднався новообраний голова Федерації футболу Дніпропетровської області Віктор Андрухів, провели цілу серію зустрічей і заходів у лікарні.

Зокрема, відбулася зустріч з головним лікарем лікарні ім. І.І.Мечникова Сергієм Риженком, який є не тільки керівником, але і натхненником, справжнім професіоналом, патріотом і людиною з великим, добрим серцем. Він довгі роки стоїть на сторожі життя і здоров’я наших воїнів, жителів області, а також представників спорту в цілому і футболу зокрема, в прямому сенсі слова, ставлячи їх на ноги.

Делегація вручила Сергію Анатолійовичу диплом від Федерації Футболу України і персонально від президента Андрія Павелка за безпрецедентний внесок у розвиток і підтримку українського футболу. Від Федерації футболу Дніпропетровської області Віктор Андрухів вручив Сергію Риженку статуетку з відзнакою, яка абсолютно заслужено знайшла свого героя, в прямому сенсі слова – мецената здоров’я! Від імені відділення НОК України у Дніпропетровській області Владислав Штамбург і Олександр Дювбаков вручили пам’ятні сувеніри, фірмову футболку, а також новорічний подарунок — ексклюзивну олімпійську новорічну прикрасу з петриківським розписом.

Потім був психологічно дуже важкий візит у відділення реанімації лікарні, де спортивні функціонери провідали і подарували подарунки й сувеніри воїнам АТО, які прооперовані та проходять реабілітацію і відновлення. Від відділення НОК України кожен з них отримав футболки, кепки, календарі та набори атрибутики. А Владислав Штамбург разом з Віктором Андрухівим вручили футбольні м’ячі з автографами футбольної команди «Дніпро».

У даний момент серед пацієнтів лікарні знаходиться і наставник клубу другого дивізіону «Нікополь-НГВУ», Заслужений тренер України Григорій Варжеленко, найвідомішими вихованцями якого є Павло Яковенко, Микола Кудрицкий, Сергій Художилов, Дмитро Топчієв та багато інших. Григорія Тихоновича також відвідали гості з НОК і ФФДО, надавши йому посильну допомогу і підтримку. Крім набору спортивної атрибутики Владислав Штамбург надав метру тренерського цеху фінансову допомогу.