Не старіють душею ветерани спорту

-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2016
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
В рамках святкування 26-ї річниці створення Національного олімпійського комітету України відбулась зустріч виконкому відділення НОК України у Тернопільській області з ветеранами спорту.
У ході теплого спілкування перший заступник голови Тернопільського осередку НОК Віталій Ігнатенко розповів ветеранам, як працює обласне відділення, розкрив перспективи розвитку українського спорту.
В свою чергу, поважні ветерани поділились спогадами про історію фізичної культури і спорту Тернопілля, цікавими моментами зі спортивної та тренерської діяльності.
Від Національного олімпійського комітету України всі учасники зустрічі отримали календарі з сучасними героями вітчизняного спорту.
Під час зустрічі всі присутні вшанували пам’ять спортсменів, які прославляли Тернопільщину і яких вже немає серед нас.