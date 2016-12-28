Не старіють душею ветерани спорту

В рамках святкування 26-ї річниці створення Національного олімпійського комітету України відбулась зустріч виконкому відділення НОК України у Тернопільській області з ветеранами спорту.

У ході теплого спілкування перший заступник голови Тернопільського осередку НОК Віталій Ігнатенко розповів ветеранам, як працює обласне відділення, розкрив перспективи розвитку українського спорту.

В свою чергу, поважні ветерани поділились спогадами про історію фізичної культури і спорту Тернопілля, цікавими моментами зі спортивної та тренерської діяльності.

Від Національного олімпійського комітету України всі учасники зустрічі отримали календарі з сучасними героями вітчизняного спорту.

Під час зустрічі всі присутні вшанували пам’ять спортсменів, які прославляли Тернопільщину і яких вже немає серед нас.